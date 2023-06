Glück im Unglück hatte ein 27-jähriger Rennradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 14 Uhr auf der K6 zwischen dem Forsthaus Heldenstein und Edenkoben. Nach Angaben der Polizei hatte der Rennradfahrer in einem Kurvenbereich den Bremsvorgang einer vorausfahrenden Autofahrerin nicht richtig eingeschätzt. Er prallte gegen das Fahrzeugheck und verursachte Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt laut Polizei bei 1200 Euro. Der junge Mann gab an, sich nicht verletzt zu haben. Er trug einen Fahrradhelm. Die Polizei weist zum wiederholten Male darauf hin, dass Helme bei einem schweren Sturz oder anderweitigen Unfällen die Gesundheit oder gar das Leben retten kann.