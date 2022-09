Ein 23-Jähriger ist am frühen Sonntagnachmittag auf der K6 in Fahrtrichtung Edenkoben rund einen Kilometer vor dem Hüttenbrunnen in einer leichten Rechtskruve mit seinem Motorrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, zog er sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.