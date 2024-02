Alkohol und Raserei gibt die Polizei als Grund für einen Unfall an, den ein 28-Jähriger am Samstagmorgen, 3. Februar, gegen 2 Uhr bei Edesheim gebaut hat. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben war der Mann mit drei Beifahrern in einem hoch motorisierten Wagen auf der L516 von Edenkoben in Richtung Edesheim unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt habe der Fahrer die Kontrolle verloren und sei gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Außerdem wurden eine Straßenlaterne und die Mauer beschädigt. Die drei Insassen hätten sich aus dem Staub gemacht, nur der Fahrer sei vor Ort geblieben. Aufgrund der Schwere der Beschädigungen am Auto schloss die Polizei nicht aus, dass die Beifahrer sich verletzt haben könnten. Daher wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche angefordert. Alle drei seien wohlbehalten gefunden worden. Der Fahrer müsse nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen und vorerst auf seinen Führerschein verzichten, so die Polizei.