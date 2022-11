Zwischen 11 und 12 Uhr wurden am Dienstag gleich drei Autofahrer erwischt, die während der Fahrt telefonierten, teilt die Polizei mit. Sie müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Eine 44-jährige Autofahrerin überfuhr an der Luitpoldstraße die rote Ampel. Auch sie erwartet ein Bußgeldbescheid, so die Polizei.