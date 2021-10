Die Polizei Edenkoben hat in der Nacht auf Sonntag dank eines Zeugenhinweises die Alkoholfahrt eines 39-Jährigen beenden können. Den Beamten wurde gemeldet, dass der Fahrer eines Transporters auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben eine auffällige Fahrweise habe. In Höhe der Anschlussstelle Deidesheim konnten die Streife den Mann zum Anhalten bewegen und kontrollieren. Wie sich beim Atemalkoholtest herausstellte, hatte der Mann 2,67 Promille intus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde sichergestellt.