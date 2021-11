Mit 2,6 Promille ist am Dienstagabend ein 52 Jahre alter Sprinterfahrer von der Polizei erwischt worden. Der Mann war gegen 19.30 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Wegen seiner auffälligen Fahrweise informierten andere Verkehrsteilnehmer die Polizei. An der Hornbachspange konnte der Sprinter gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Infolge der intensiven Alkoholfahne und des hohen Alkoholwertes musste eine Blutprobe angeordnet werden. Der Führerschein wurde einkassiert. Weil sein Fahrzeug einen frischen Unfallschaden im vorderen rechten Bereich hatte, sucht die Polizei Edenkoben nun Zeugen, die Hinweise auf die Unfallstelle geben können. Zudem sollen sich Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 52-Jährigen gefährdet wurden, an die Polizei wenden. Die Telefonnummer der Polizei Edenkoben lautet 06323 9550.