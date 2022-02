Ein 58-jähriger Skoda-Fahrer ist am Samstag gegen 2.30 Uhr berauscht in Edenkoben unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Poststraße gab der Mann an, nur zwei Bier getrunken zu haben, wie die Polizei in Landau mitteilt. Doch dies entsprach nicht ganz der Wahrheit: ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Fahrer wurde anschließend zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein ist der Mann jetzt los, außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.