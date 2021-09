Ein 46-jähriger Radfahrer hat sich am Samstagnachmittag durch seine ungehaltene Art in der Bahnhofstraße in Edenkoben Ärger eingebrockt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Tanzstraße unterwegs. An einer Engstelle musste er warten, weil ihm ein Audi-Fahrer entgegenkam. Der Fahrradfahrer schätzte die Verkehrssituation wohl falsch ein. Erbost darüber, dass der Autofahrer als erstes durch die Engstelle gefahren war, schlug er mit der Faust gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Er verursachte einen Schaden von rund 200 Euro. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass der 46-Jähriger zu viel intus hatte. Beim Alko-Test wurde ein Wert von 1,96 Promille gemessen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.