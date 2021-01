Eine 32 Jahre alte Frau ist am Montag gegen 20.15 Uhr in der Staatsstraße mit ihrem Opel an den Bordstein geknallt. Dabei beschädigte sie ihr Auto. Mit zwei defekten Reifen fuhr sie weiter auf das Gelände einer in der Nähe liegenden Tankstelle. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Die Beamten konnten nach kurzer Fahndung die Frau ausfindig machen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten eine Alkoholfahne, woraufhin ein Alko-Test 0,99 Promille ergab. Die 32-Jährige gab laut Polizei an, drei Gläser Wein getrunken zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, weil sie diesen vor zwei Monaten verloren hat. Die Ermittlungen dauern an. Das Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt werden.