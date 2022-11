Am Montag gegen 12.50 Uhr wollte ein 31 Jahre alter Autofahrer in der Luitpoldstraße in Edenkoben einen vorausfahrenden Lkw überholen und scherte dabei zu früh ein, weshalb es zur Kollision kam, wie die Polizei berichtet. Der Sachschaden blieb gering. Doch bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Unfallverursacher eine deutliche Alkoholfahne fest. Sein schwankender Gang und seine verwaschene Aussprache führten dazu, dass er sich einen Schnelltest unterziehen musste. Das Ergebnis von 3,19 Promille qualifizierte ihn zur Blutprobe. Führerschein und Fahrzeugschlüssel ist er erst einmal los. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.