Die Polizeiinspektion Edenkoben hat am Dienstag zwischen 10.30 und 11.45 Uhr die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer in der Weinstraße in Höhe des Schulzentrums Edenkoben kontrolliert. Im Bereich der Tempo-30-Zone mussten 15 Fahrzeugführer beanstandet werden, weil sie zu schnell waren. Die Beamten haben Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit eines Fahrers betrug 61 Stundenkilometer. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Die Polizei weißt besonders darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr ist und sich der Schweregrad von Personen- und Sachschäden an der gefahrenen Geschwindigkeit orientiert.