Der frühere Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, gibt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Landau zurück. Darüber habe Wetter den Oberbürgermeister und die Stadträte informiert, teilt die Stadtverwaltung mit. Er wolle nicht, „dass durch die Auseinandersetzungen um meine Person der Friede der Stadt gestört wird“, begründe Wetter seinen Verzicht auf die Ehrenbürgerschaft. Wie es mit dem Kardinal-Wetter-Platz in Landau weitergeht, ist noch unklar. Der Platz gehöre der Kirche. Hirsch empfehle dem Stadtrat, die Beratungen der Kirchengemeinde abzuwarten.

Hintergrund sind die gegen die Kirchenführung in München erhobenen Vorwürfe über Versäumnisse beim Umgang mit sexuellem Missbrauch, die vor wenigen Wochen in einem Gutachten vorgestellt worden waren. Wetter wird Fehlverhalten in über 20 Fällen vorgeworfen. Er bleibe der Stadt aber weiter verbunden, betone Wetter in dem Schreiben. „Meine Liebe zu meiner Heimatstadt und mein Stolz, ein Landauer zu sein, bleiben davon unberührt.“