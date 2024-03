Ein medizinisches Gutachten bringt am dritten Prozesstag zum Missbrauchsfall Edenkoben die Aussagen des Angeklagten ins Wanken. Während er in seinem Drogenkonsum den Grund für seine Tat sieht, finden die Mediziner überhaupt keine Rauschmittel in seinem Blut. Was der Verhandlungstag sonst noch hervorgebracht hat, lesen Sie hier.