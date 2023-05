Nach 160 Arbeitsstunden zur Renovierung wird am Donnerstag um 11 Uhr die Minigolf-Anlage in der Markwardanlage in Annweiler wiedereröffnet. Rudolf Klotz, Inhaber der Pfalz-Lamas, die direkt gegenüber ein Gehege haben, ist neuer Pächter der Anlage. Er hat das Gelände in Schuss gebracht, öffnet den Kiosk wieder und will monatlich Late-Night-Golf mit Illumination und BBQ anbieten. Geöffnet hat die Anlage bei gutem Wetter täglich ab 11 Uhr.