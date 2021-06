Fehlender Sicherheitsabstand ist eine der Hauptunfallursachen. Im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ereigneten sich deswegen im Jahr 2020 alleine 258 Unfälle. Am Montagmorgen kam es laut Polizei am Kreisel in der Edenkobener Staatsstraße zu einem Unfall, weil ein 18 Jahre alter Motorradfahrer nicht rechtzeitig erkannte, dass das vor ihm fahrende Auto bremste und der Sicherheitsabstand zu gering war. Ein weiterer Fall ereignet sich am Nachmittag in Edesheim. Eine 65-Jährige fuhr mit ihrem Wagen auf ein Fahrzeug auf, das gerade abbiegen wollte. Zu einem weiteren Unfall kam es am Abend auf der B10, weil ein 68-Jähriger wegen zu geringen Sicherheitsabstands auf ein anhaltendes Fahrzeug auffuhr, wie die Polizei berichtet. Glücklicherweise blieben die Beteiligten bei allen Unfällen unverletzt.