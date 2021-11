Gleich fünfmal musste die Polizei Edenkoben am Freitag wegen Gefahrenstellen im Verkehr ausrücken, wie die berichtet. Zunächst wurde um 5.30 Uhr auf der K6 zwischen Edenkoben und der Autobahnauffahrt ein toter Fuchs gemeldet, den eine Streife von der Fahrbahn räumte. Um 7.10 Uhr wurde ein Pannen-Wagen in der Baustelle auf der A65 in Höhe Neustadt-Nord gemeldet, den die Polizei absicherte. Gegen 12 Uhr blieb dort erneut ein Auto mit einer Panne liegen, das die Streife bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes absicherte. Zudem entfernten Polizisten einen Leitpfosten, der um 12.10 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung A65 in Höhe Landau-Godramstein auf der Fahrbahn lag. Gegen 17.30 Uhr wurde wieder ein Pannen-Pkw in der Baustelle auf der A65 bei Neustadt-Süd gemeldet.