Mehrere Baustellenfahrzeuge sind zwischen Freitag (20. Mai) und Montag (23. Mai) beschädigt worden. Laut Polizei waren die Fahrzeuge im Bereich der Landstraße 542, zwischen Offenbach und Herxheim abgestellt. Die Fahrzeuge wurden unter anderem mit Markierfarbe besprüht. Zudem wurde an einem Radlader eine Scheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf zirka 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Täterhinweise werden telefonisch unter 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.