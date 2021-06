Besser hätte man es nicht machen können: Die Natur hat sich am Dienstagabend „eingemischt“ in die Debatte um Toleranz und Vielfalt, die die menschliche Rasse auszeichnen sollte. Wegen der Begegnung der Nationalteams von Deutschland und Ungarn bei der Fußball-EM am Mittwochabend in der Allianz-Arena in München steht der Regenbogen als Symbol für Akzeptanz und Gleichberechtigung aktuell besonders im Fokus. Hintergrund ist der Protest gegen ein neues Gesetz in Ungarn, das Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität eingeschränkt.

Schnell wieder los

In der Südpfalz tauchten am Dienstagabend spektakuläre Regenbögen auf, deren Schönheit vielfach bestaunt wurde. Der Landauer Michael Langner war gerade von einem Abendspaziergang mit seiner Frau wieder zurückgekehrt, als der Regenbogen am Himmel erschien. „Bin deshalb nochmals schnell mit meiner Fotoausrüstung los“, berichtet er der RHEINPFALZ. Mit seiner Canon D5 hat der 51-Jährige ein preisverdächtiges Foto im Wingert bei Arzheim gemacht. Auch der Wernersberger Helmut Heller war mit seiner Kamera unterwegs. Er schreibt uns: „Paula heißt der heutige Mega-Regenbogen. Ich hatte es mir gerade vor dem EM-Fernsehen gemütlich gemacht, als meine Enkelin hereingestürmt kam und rief: Draußen sind zwei super Regenbögen.“

Gebäude angestrahlt

Die Stadt Landau wird am Mittwochabend das Alte Kaufhaus und die Festhalle in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch betont: „Wir bekennen uns zur Vielfalt in der Gesellschaft. Das wird auch bei den Begegnungen in unseren Veranstaltungsstätten gelebt; daher werden diese heute Abend in Regenbogenfarben erstrahlen.“