Medikamente einnehmen und dann Auto fahren – das ist nicht immer eine gute Idee, wie die Polizei berichtet. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr ist eine Frau mit ihrem Auto auf der A 65 bei Edenkoben mit der Mittelschutzplanke kollidiert. „Bei der Unfallaufnahme gab sie an, dass sie täglich ein Antidepressivum einnehme“, berichten die Beamten. In einem Krankenhaus musste ihr eine Blutprobe entnommen werden. Jetzt hat die Frau ein Strafverfahren am Hals – wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei zu bedenken, dass Medikamente eine berauschende Wirkung haben und die Verkehrstüchtigkeit erheblich einschränken können. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wird immer auch die Führerscheinstelle über den Medikamenteneinfluss informiert. „Diese prüft, ob der Verkehrsteilnehmer noch zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet oder ob ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen ist“, so die Beamten.