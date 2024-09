Landau läuft – und feiert. Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, markiert der lang erwartete Bréal-Marathon den Höhepunkt des Jubiläumsjahrs 750 Jahre Stadtrechte.

[Aktualisiert 16.57 Uhr] Der Bréal-Marathon Landau soll nicht nur für die Sportler ein einzigartiges Ereignis sein, sondern auch für alle, die am kommenden Donnerstag zuschauen, anfeuern und mitfeiern möchten. Rund um die verschiedenen Läufe haben die Stadt Landau und ihr Büro für Tourismus ein Programm zusammengestellt. Der Bréal-Marathon ist nach Michel Bréal benannt, der in Landau geboren wurde und 1896 Ideengeber für den ersten olympischen Marathon war.

Neben Fankurven an der Strecke, die nicht angemeldet werden müssen, platziert die Verwaltung die große Fanzone auf dem Rathausplatz. Dort, direkt vor dem Rathaus, wird der Zieleinlauf für den Marathon und die übrigen Läufe sein. Neben Essens- und Getränkeangeboten gibt es eine Hüpfburg für Kinder, mehrere Infostände und ein Programm auf der Bühne. Ab dem Vormittag sorgt ein DJ des Radiosenders RPR1 für Musik. Dazwischen sind immer wieder Siegerehrungen.

Tanzbaren Pop und Rock bieten die Jungs von Palatine-Six. Foto: Stephan Kühner

Start ist um 10 Uhr im Nordring

Die Läufe starten um 10 Uhr im Nordring am Deutschen Tor: Bréal-Marathon, Energie-Südwest Halbmarathon, Ekiden Marathon Staffellauf, VR-Bank Südpfalz Halbmarathon Staffellauf, APL Schüler Halbmarathon Staffellauf. Um 10.15 Uhr