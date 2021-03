Weil sie von ihrem Lebensgefährten geschlagen wurde, hat eine Edenkobenerin die Polizei zu Hilfe gerufen. Ereignet hat sich der Vorfall am frühen Dienstagmorgen, zwischen zwei und drei Uhr. Laut Polizei hat der 36 Jahre alte Mann seine Lebensgefährtin nach dem einem Streitgespräch geohrfeigt.. Der Schlag war so heftig, dass die Frau zu Boden stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Sie meldeten den Fall der Polizei, die ein Strafverfahren einleitete. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Betroffene: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Wer Gewalt in einer Beziehung erlebt, sollte die Polizei verständigen. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist unter der Telefonnummer 06341 381922 erreichbar.