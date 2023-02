Ein 20 Jahre alter Mann ist gegenüber seiner 13 Jahre älteren Ehefrau gewalttätig geworden. Laut Mitteilung wurde die Polizei Edenkoben am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wegen eines Streits in einem Haus in einer Nachbargemeinde – nähere Ortsangaben macht die Polizei nicht – alarmiert. Der Mann habe seine Frau an den Schultern gepackt und weggestoßen, wodurch sie Verletzungen an Hals und Schulter erlitten habe, heißt es im Einsatzbericht. Bei der Aufnahme der Anzeige schilderte die 33-Jährige, dass sie bereits in den Tagen zuvor von ihrem Gatten mit einem Gürtel geschlagen worden sei und sie zudem einen Faustschlag gegen die Schläfe abbekommen habe. Dem Mann wurde ein Kontakt- und Näherungsverbot erteilt, er muss sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.