Ein 33-Jähriger ist am Samstag gegen 1.45 Uhr in einem Edenkobener Wohnhaus völlig ausgerastet und wurde von der Polizei in eine psychiatrische Klinik gebracht. Wie die Beamten mitteilen, meldeten Zeugen den grölenden und randalierenden Mann. Die Polizei traf den 33-Jährigen vor seiner Wohnung an und fesselte ihn. Als er in den Streifenwagen gebracht werden sollte, trat er nach einem Polizisten, verfehlte ihn jedoch. Zudem beleidigte der Mann diesen Beamten und spuckte ihm ins Gesicht. Es stellte sich weiterhin heraus, dass der 33-Jährige bereits im Laufe des Tages die Haustür beschädigt und im Treppenhaus des Wohnhauses Pfefferspray versprüht hatte. Hierdurch erlitten einige Bewohner leichte Atemwegsreizungen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen erfasst. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik gebracht.