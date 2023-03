Einen schweren Unfall hat ein 18-jähriger Opel-Fahrer am Samstag gegen 23 Uhr bei Offenbach verursacht. Wie die Polizei berichtet, befuhr der junge Mann die K40 von Hochstadt aus kommend in Richtung Offenbach. In einer Rechtskurve kam er aufgrund zu schneller Geschwindigkeit zunächst ins Schlingern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der 18-Jährige mehrfach und verletzte sich. An dem Opel entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Über eine Fahrerlaubnis verfügt der 18-Jährige übrigens nicht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde laut Polizei eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert. Die K40 war aufgrund des Unfalls in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde voll gesperrt.