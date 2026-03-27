Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher aus dem Kreis Südliche Weinstraße gefasst. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Demnach soll der 42-Jährige für einen Einbruch am vergangenen Samstag in ein Einfamilienhaus in der Spitalstraße verantwortlich sein. Bei einer Wohnungsuntersuchung fanden die Beamten mutmaßliche Tatkleidung und Diebesgut. Spätere Ermittlungen brachten ihn mit einem weiteren Einbruch im Februar in der Edenkobener Sporthalle in Verbindung. Der Mann wurde am Freitagmorgen festgenommen.