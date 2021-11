Ein 21-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag einen Bekannten von der Polizeiwache in Edenkoben abholen wollen, der bei einer Verkehrskontrolle berauscht am Steuer erwischt worden war und den Wagen stehen lassen musste. Doch auch er selbst stand unter Drogen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Polizei. Damit musste auch der junge Erwachsene ohne sein Auto wieder nach Hause gehen. Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen erwarten zudem zwei weitere Autofahrer, die sich in der selben Nacht trotz vorherigen Drogenkonsums hinters Lenkrad gesetzt hatten und von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurden.