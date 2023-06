Ein aufmerksamer Mann hat seinen 85-jährigen Nachbarn in der Goethestraße in Edenkoben vor einem dubiosen Haustürgeschäft bewahrt. Wie die Polizei berichtet, erschienen am Mittwochnachmittag zwei Mittzwanziger vor dem Anwesen des älteren Mannes. Sie wollten für zunächst 1200 Euro seinen Hof reinigen. Der Nachbar, der davon mitbekam, sprach die beiden Männer an, die daraufhin „nur“ noch 500 Euro für ihre Dienstleistung wollten. Als der Edenkobener eine Rechnung verlangte, machten sich die Besucher dann ganz aus dem Staub. Laut Polizei waren die Männer mit einem silberfarbenen Citroën und Wormser Kennzeichen unterwegs. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.