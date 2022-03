Nach der Mandelmeile entlang der Villastraße in Edenkoben soll es eine kleinere Version der Veranstaltung geben. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Während sich die Mandelmeile an diesem Samstag und Sonntag über eine leckere Strecke entlang der Fahrbahn hinzieht, somit mehr als 1000 Besucher erwartet werden können, soll sich die Veranstaltung kommendes Wochenende, 26. und 27. März, auf den Kelterplatz konzentrieren. Dort werden fünf Winzer und das Weinkontor Edenkoben Gäste mit Weinen und kulinarischen Spezialitäten versorgen. Ein einmaliger Obolus in Höhe von zwei Euro ist zu entrichten.