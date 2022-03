Zwei Wochenenden lang verwandelt sich die Villastraße in Edenkoben in die Mandelmeile, die endlich den lang ersehnten Frühling und alle kommenden Feste ankündigt. Die vergangenen zwei Jahre fand die Mandelmeile coronabedingt gar nicht statt. In Neustadt wurde sie auch in diesem Jahr wieder abgesagt. In Edenkoben ist die Veranstaltung jedoch auch nicht ohne Einschränkungen umsetzbar. Geplant sind drei „Zonen“, die unter den 3G-Regeln betreten werden können. Innerhalb dieser Zonen gibt es für die Besucher jede Menge kulinarische Höhepunkte. Außerdem kann für einen Beitrag von zwei Euro ein Bändchen erworben werden, mit dem jede weitere Zone betreten werden kann, ohne nochmals auf den G-Status kontrolliert zu werden. Außerhalb der Zonen findet kein Verkauf von Speisen und Getränken statt. Auch der Verzehr ist nur innerhalb der eingerichteten Zonen möglich. Das Tragen der Maske ist unter freiem Himmel nicht mehr verpflichtend. Die Mandelmeile findet an den Wochenenden vom 12. und 13. März sowie 19. und 20. März von jeweils 11 Uhr bis 18 Uhr statt.