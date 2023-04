In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter die Abdeckung eines Münzeinzahl-Automaten in der Sparkassenfiliale in Edenkoben aufgebrochen, wie die Polizei mitteilt. Hierbei wurde ein geringer vierstelliger Betrag gestohlen. Zeugen werden gebeten, bitte bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.