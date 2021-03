60 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kommen auf einen 31 Jahre alten Lkw-Fahrer zu, weil er am Donnerstagvormittag in Edenkoben Schüttgut transportierte und dafür das Ladungssicherungsnetz nicht benutzte. Dabei hatte er es laut Polizei sogar dabei. Erst nach Nachsicherung seiner Ladung durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.