Weil ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer das Schüttgut auf der Ladefläche seines Lasters nicht ausreichend gesichert hatte, erwarten ihn nun ein Bußgeld von 60 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei, informiert die Polizei. Auch der Halter muss 270 Euro Bußgeld bezahlen, weil er die Fahrt anordnete und dabei die Verkehrssicherheit gefährdete. Die Polizei hat am Freitag zwischen 7 und 7.30 Uhr den Verkehr in der Straße In den Seewiesen kontrolliert. Dabei erwischet sie auch drei Autofahrer, die nicht angegurtet waren. Sie müssen jeweils 30 Euro bezahlen.