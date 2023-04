Am Donnerstag gegen 6 Uhr fuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf das Betriebsgelände einer Firma in Edenkoben. Hierbei stellte die Polizei fest, dass er mehr als zwei Promille Atemalkohol hatte, die noch vom Vorabend stammten, wie die Inspektion Edenkoben mitteilt. Bei seiner Kontrolle bemerkten die Beamten zudem, dass die Fahrerlaubnisklasse CE für Lkw-Fahrer vor wenigen Tagen abgelaufen war, was einem Fahren ohne Fahrerlaubnis gleichkommt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt.