Der Lions-Club Landau verlängert seinen „Pop-up-Store“ im Landauer Quartier Chopin. Die Auslagen wurden neu bestückt.

Seit dem 31. Oktober verkaufen ehrenamtliche Helfer des Lions-Clubs Landau bei einem Flohmarkt in einem leerstehenden Geschäft hochwertige Second-Hand-Waren. Der Erlös ist für einen guten Zweck. Wie der Club mitteilte, sind im November bereits über 10.000 Euro zusammengekommen. Weil auch die Spendenbereitschaft anhält, wird die Aktion nun bis 12. Dezember verlängert. Am Samstag, 5. Dezember, übrigens gibt es eine Nikolaus-Überraschung.

Mehr als drei Jahrzehnte Tradition und über 200.000 Euro an Spenden für soziale Projekte kann der Lions-Flohmarkt vorweisen, erst in der Roten Kaserne und später im Alten Kaufhaus. In diesem Jahr wurde das Konzept wegen Corona angepasst: Der Flohmarkt-Laden war geboren. Angeboten werden neben exklusiver Second-Hand-Kleidung auch Spiele, Haushaltswaren, Dekorationsartikel und Kunst.

Täglich neue Ware

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Hilfsaktion trotz der aktuellen Einschränkungen so gut angenommen wird“, unterstreicht Stephan Pellegrini, Präsident des Lions-Club Landau, in einer Pressemitteilung. „Dass es manchmal zu Warteschlangen vor der Tür kommt, hätte vor der Eröffnung noch niemand gedacht. Aber der gute Ruf unseres Flohmarkts lockt viele Besucher an – an manchen Tagen sogar über 100 Kunden, die sich vor allem für Kleidung und Dekorationsartikel interessieren.“ Täglich würden neue Waren eingeräumt, hießt es.

Der Erlös kommt dem Kinderschutzbund, dem Verein Silberstreif – gegen Altersarmut in Landau, Terrine und Tafel sowie dem Freundeskreis Ruhango-Kigoma zugute. Hauptspendenempfänger ist laut Pellegrini der Kinderschutzbund, der sich mit seinen Fachkräften um Kinder und Jugendliche kümmert, die seelische, sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt haben.

