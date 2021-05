Eine Spende in Höhe von 17.500 Euro haben die neun Lions Clubs der Zone Südpfalz an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen übergeben. Weinhändler Stephan Pellegrini, aktueller Präsident des Lions Club Landau, hatte im März beschlossen, Pakete mit sechs Weinen seiner eigenen Serie zu schnüren. Diese wurden den Mitgliedern der neun Südpfälzer Clubs angeboten. In weniger als drei Wochen waren 457 Weinpakete zu je 35 Euro bestellt und verteilt. Den Erlös spendeten die Lions Clubs. Das Kinderhospiz in Dudenhofen ist das bislang einzige stationäre Kinderhospiz in Rheinland-Pfalz, und viele der Leistungen für die schwerkranken Kinder und ihren Familien können nur durch Spenden angeboten werden.