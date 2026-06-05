Mit einer Spende von 3000 Euro fördert der Lions Club Südliche Weinstraße die Palliativarbeit in Landau-SÜW. Wem das Geld zugute kommt.

Der Lions-Club Südliche Weinstraße unterstützt den Verein zur Förderung der Palliativversorgung Landau-SÜW mit einer Spende von 3000 Euro. Die Vorsitzende des Vereins, Elisabeth Freitag, dankte Lions-Präsident Otto Löffel für das Geld. Es war durch den Erlös eines Kabarettabends am Campus Landau der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau im März zusammengekommen, teilt der Lions-Club Südliche Weinstraße mit.

Freitag erklärte die Bedeutung solcher Unterstützung gerade in der letzten Lebensphase: In Seniorenheimen sei die Mitteilungsfähigkeit von Bedürfnissen am Lebensende oft stark eingeschränkt. Angst und Einsamkeit könnten das Befinden massiv verschlechtern und die verbleibende Lebensqualität nehmen.

Klänge gegen Angst

Mit dem Spendenbudget will der Verein eine Form der Begleitung in Seniorenheime von Landau tragen, die sonst meist nur auf Palliativstationen möglich ist. In der Mitteilung wird dabei die Zusammenarbeit mit Musiktherapeutin und Sterbeamme Silke Reinhardt erwähnt. Klänge können demnach Menschen tragen, Ängste lösen, Schmerzen verringern und behütend sein.

Der Verein zur Förderung der Palliativversorgung Landau-SÜW unterstützt nach Angaben des Lions-Clubs die ambulante und die stationäre Palliativversorgung in der Region. Gefördert werden demnach unter anderem nicht von Krankenkassen bezahlte Hilfsmittel und Therapieformen, die Erfüllung letzter Wünsche, Hilfe in existenziellen Krisen, Vorträge zu palliativmedizinischen Themen sowie Ausstattung und Ausbildung in regionalen Kliniken.