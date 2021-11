Lisa Hartmann (33) und Tobias Schreiner (33) sind von der Partei Die Linke als Beisitzende in den Landesvorstand gewählt worden. Hartmann ist von Beruf Förderschullehrerin und Kreisvorsitzende der Partei in Landau/Südliche Weinstraße. Sie hat sich vorgenommen, die Vernetzung der verschiedenen Kreisverbände voranzutreiben und durch den Landesverband zu unterstützen, um linke Themen flächendeckend im Land voranzubringen. Schreiner ist Gesundheits- und Krankenpfleger und Fraktionsvorsitzender für Die Linke im Landauer Stadtrat. Er will dazu beitragen, das Profil der Partei vor allem in sozialen Themen weiter zu schärfen.