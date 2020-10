Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der Staatsstraße in Edesheim. Laut Polizei war eine 18-jährige Autofahrerin in Richtung Edenkoben unterwegs. Aufgrund noch ungeklärter Ursache verriss sie das Lenkrad und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Der wurde durch den Aufprall mehrere Meter nach vorne geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.