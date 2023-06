Am Samstag ist der Europäische Tag des Fahrrads. Zu diesem Anlass können an diesem Tag die Leihräder des VRN in Landau eine Stunde lang kostenlos genutzt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Einzige Voraussetzung: Eine Registrierung bei VRNnextbike. Seit 2020 gibt es rund 70 VRNnextbikes in Landau. An 14 Stationen im Stadtgebiet stehen die Leihfahrräder rund um die Uhr zur Verfügung. Und zum Europäischen Tag des Fahrrads am Samstag, 3. Juni, sind sie für alle bei jeder Fahrt jeweils eine Stunde lang kostenlos nutzbar.

Info



Eine Registrierung kann in wenigen Schritten über die nextbike by TIER-App oder über www.vrnnextbike.de vorgenommen werden.