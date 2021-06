Es gibt Bewegung bei den Preisen für das Schulessen ab Beginn des kommenden Schuljahres. Bei den Grundschulen Horstring, Pestalozzi, Thomas-Nast und Süd soll der Preis für ein Essen von 3,50 Euro auf je 3,66 Euro steigen. Jeweils 3,88 Euro wird ein Schulessen künftig an der Nordringschule (bisher 3,72 Euro), der Konrad-Adenauer-Realschule-plus, der Integrierten Gesamtschule und dem Otto-Hahn-Gymnasium (bisher 4,15 Euro) kosten.

Lebenshilfe übernimmt Catering

Hintergrund der Preisanpassungen ist laut Stadtverwaltung das Ergebnis einer neuen Ausschreibung der Schulverpflegung an diesen acht Ganztagsschulen. Das günstigste Angebot kam an diesen Schulen von der Lebenshilfe, die aufgrund ihrer Struktur am Markt Vorteile habe, wie Schuldezernent Maximilian Ingenthron (SPD) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt erklärte. Der Ausschuss stimmte einstimmig für die Vergabe an die Lebenshilfe und die Anpassung der Essenspreise. Es ist zu erwarten, dass der Stadtrat am 6. Juli dem Votum folgt.