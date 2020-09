Die Grünen-Politikerin Lea Heidbreder ist am Freitagabend einstimmig zur Direktkandidatin des Wahlkreises 50 gewählt worden.

Die 29-jährige Psychologin ist die fünfte Direktkandidatin im Wahlkreis 50. Sie möchte für die Stadt Landau und die Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben im kommenden Jahr in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen.

„Unsere Gesellschaft will Klimaschutz und sie will Politik, die heute die Weichen stellt für ein klimagerechtes Morgen“, sagte Lea Heidbreder in ihrer Rede, wie es in einer Pressemitteilung der Grünen heißt. Rheinland-Pfalz müsse in den nächsten Jahren eine Kehrtwende in der Energie- und Verkehrspolitik einleiten, um das Land klimaneutral zu gestalten. Hier brauche es eindeutig mehr Tempo.

Einzige Frau im Rennen um das Direktmandat

„Wir freuen uns, Lea ins Rennen um das Direktmandat schicken zu dürfen und haben keinen Zweifel daran, dass sie bereit ist für einen entschlossenen und energischen Wahlkampf“, unterstrich Sven Kaemper, Sprecher des Landauer Kreisverbandes. Bisher ist Heidbreder die einzige Frau, die als Direktkandidatin im Wahlkreis antritt. Bei den Wahlen am 14. März möchten auch Peter Lerch (CDU), Florian Maier (SPD), Bernd Ließfeld (FWG) und Norbert Herrmann (AfD) den Wahlkreis direkt holen. Außer Ließfeld sind alle Bewerber Mitglied des Landauer Stadtrats.

Bei der Wahlversammlung am Freitagabend im Landauer Universum-Kino wurde Kirsten Boller aus Edenkoben zur Ersatzkandidatin gewählt. Prominenter Gast des Abends war Misbah Khan, Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Grünen, die die Mitglieder auf den anstehenden Landtagswahlkampf einstimmte.

Bei der anschließenden Mitgliederversammlung des Landauer Kreisverbandes wurde Helen Prats Baumann zur neuen Sprecherin gewählt. Die 22-Jährige war zuvor schon Beisitzerin im Kreisvorstand. Ihre Vorgängerin Katharina Lösch musste aus beruflichen Gründen ihr Amt niederlegen.