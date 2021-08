Am Mittwoch, 1. September, beginnen die Arbeiten am letzten Bauabschnitt zum Ausbau der K64 von Edenkoben bis zur Villa Ludwigshöhe. Dieser Abschnitt reicht vom Kreisverkehr der L512/K64 bis vor die Einmündung zum Tennisclub Edenkoben. Die Straße wird in diesem Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich über die Klosterstraße umgeleitet. Die Zufahrt zur Villa Ludwigshöhe, zur Rietburgbahn und zur Sportschule ist möglich. Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer rechnet mit einer Bauzeit von rund zwei Monaten.