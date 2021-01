Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag gegen 11.40 Uhr ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der L 516 in Richtung Edenkoben nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lastwagen kam im aufgeweichten Grünstreifen in Schräglage zum Stehen. Am Lkw entstand laut Polizei nur leichter Sachschaden. Während der Bergung des Fahrzeugs kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.