Der 38-jährige Carsten Triebel tritt für die FDP als Direktkandidat für den Wahlkreis 50 (Landau, Edenkoben, Maikammer) zur Landtagswahl an. Am Donnerstag war seine Kandidatur öffentlich noch nicht bekannt – man habe mit der Veröffentlichung warten wollen, bis der Wahlausschuss den Wahlvorschlag bestätigt, sagt Triebel. Der Landauer FDP-Politiker sitzt für die Liberalen im Mobilitätsausschuss der Stadt. Seit zehn Jahren ist Triebel Unternehmensberater für Informationssicherheit in einem mittelständigen Beratungshaus in Mannheim. Daneben arbeitet er als Dozent bei der Graduate School Rhein-Neckar für „Advanced Leadership Skills“. Dort lehrt er hauptsächlich Projekt- und Changemanagement. Nach einer kaufmännischen Berufsausbildung studierte Triebel an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Dort erreichte er einen Master-Abschluss in Innovationsmanagement.