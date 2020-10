Die Partei Die Linke hat ihre Direktkandidaten für die Wahlkreise 49 (Südliche Weinstraße) und 50 (Landau, Maikammer, Edenkoben) bei der Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Für den Kreis SÜW tritt die 21-jährige Lena Stapf an. Die gebürtige Kasselerin wohnt seit 2005 in Albersweiler und ist Beisitzerin im Vorstand ihres Kreisverbands. In ihrem Wahlprogramm geht es vor allem um Bildungs-, Gesundheits- und Klimapolitik. „Als Rollstuhlfahrerin mit regelmäßigen gesundheitlichen Problemen habe ich in meiner Schullaufbahn ständig erlebt, wie weit wir noch davon entfernt sind, dass jede Schülerin und jeder Schüler einen gerechten Zugang zu Bildung hat“, sagte sie in ihrer Rede, wie es in einer Pressemittelung der Linken heißt. Zum Ersatzkandidaten wurde Alexander Simon (30) gewählt. Im Wahlkreis Landau setzte sich Daniel Emmerich durch. Schwerpunkte des 32-jährigen Lehramtsstudenten sind Bildung, Soziales und Antifaschismus: „Darunter verstehe ich den Kampf gegen Rechts, die Einhaltung des Grundverständnis ,Alle Menschen sind gleich’, Minderheitenschutz und Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen.“ Die Landtagswahl ist am 14. März 2021.