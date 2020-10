Der Landkreis Südliche Weinstraße hat am Freitag den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner übersprungen. Im Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz wird er aber erst ab Samstag in die Alarmstufe Rot eingruppiert. Dies liegt laut Kreisverwaltung daran, dass das Landesuntersuchungsamt freitags und am Wochenende die Daten früher abruft als sonst und deshalb die aktuelle Entwicklung noch nicht abgebildet ist.

Nach Angaben der Kreisverwaltung haben sich bis Freitag, 14 Uhr, 20 neue Corona-Infektionen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt. Dem Gesundheitsamt sind bisher 418 positive Testergebnisse gemeldet worden. Sechs Menschen sind gestorben, 288 gesundet. Es gibt also noch 124 aktive Infektionen.

Am Freitag hat sich erstmals die Task-Force von Kreis, Stadt und land beraten. Von verschärften Maßnahmen sieht der Landkreis vorerst ab. Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) betont jedoch, dass bei Bedarf mit Einzelverfügungen ins Infektionsgeschehen eingegriffen werde, beispielsweise durch Kita-Schließungen. Sollte es innerhalb weniger Tage nicht zu einem Stillstand der Infektionszahlen kommen, seien weitere gezielte Beschränkungen unvermeidlich.