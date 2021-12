Es wird die Kundschaft nicht wirklich überraschen: Am 1. Weihnachtsfeiertag und an Neujahr fällt der Wochenmarkt in Landau auf dem Alten Messplatz aus. Er wird in dieser und der kommenden Woche wegen der Feiertage ausnahmsweise auf Freitag vorverlegt, also auf Freitag, 24. Dezember, und Freitag, 31. Dezember. Wie gewohnt findet der Markt zwischen 7 Uhr und 14 Uhr auf dem Alten Messplatz statt.