Nichts gegen die Queich, aber es geht eben auch ein paar Nummern größer: Der gebürtige Landauer Simon Rosenkranz ist Hafenkapitän an der Unterelbe, im Hamburger Hafen.

Der Hamburger Hafen ist mit rund 7200 Hektar Fläche der größte in Deutschland und der drittgrößte in Europa. Er wird von jährlich rund 8700 Seeschiffen angefahren, darunter Containerschiffe mit bis zu 400 Metern Länge, die mehr als 24.000 Seecontainer fassen.

Hafenkapitäne oder Hafenmeister sind für die Verwaltung von Häfen verantwortlich, für Sicherheit und reibungslose Abläufe, die Koordination des Schiffsverkehrs und die Beaufsichtigung des Lotsenwesens. Erste Großaufgabe für den jungen Hafenkapitän war Mitte September der Hafengeburtstag, bei dem sich unter anderem auch zahlreiche Großsegelschiffe präsentieren.

Seemann in dritter Generation

Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat dem 43-Jährigen jetzt zu dessen Beförderung gratuliert und ihm einen Bildband mit Landauer Impressionen übersendet. Rosenkranz war bereits stellvertretender Hafenkapitän, doch kürzlich ist er zum Leiter des Oberhafenamtes der Hamburg Port Authority (HPA) befördert worden. Darauf hat die Stadtverwaltung am Dienstag hingewiesen.

Rosenkranz, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Hamburg lebt, hat Nautik in Bremen studiert, befuhr danach sieben Jahre auf Containerschiffen und Mehrzweckfrachtern die Weltmeere und erwarb sein Kapitänspatent. Parallel machte er seinen Master in Wirtschaftsrecht, wie die HPA auf ihrer Homepage berichtet. Dort hat Rosenkranz auch berichtet, dass seine Familie bereits in dritter Generation zur See fährt.

Oberbürgermeister Hirsch zeigte sich begeistert, dass ein gebürtiger Landauer Chef des Hamburger Hafens ist. Es sei immer schön zu sehen, wenn Töchter und Söhne der Stadt Landau Spuren hinterließen. Rosenkranz hat sich inzwischen für Buch und gute Wünsche aus der Heimat bedankt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.