Es ist ein Akt der Resignation: Der Landauer Werbekreis Aktive Unternehmer (Aku) wird sich bis zur Jahreshauptversammlung im Oktober 2022 auflösen. Das gab der Vorstand am Freitag bekannt. An den geplanten Aktivitäten möchte der Verein bis zur Auflösung festhalten. Grund für den einschneidenden Schritt ist das Eingeständnis, dass es nicht gelungen ist, ein „zukunftsträchtiges Konstrukt“ auf die Beine zu stellen. In einer Pressemitteilung spricht der Vorstand von der angestrebten Fusion mit städtischen Institutionen, insbesondere dem Stadtmarketing.

Der Aku-Vorstand sei im Juni 2020 mit einem Programm angetreten, welches im Kern drei Punkte forciert habe: Aktionen in Zeiten der Pandemie umzusetzen, mit dem Stadtmarketing nach einer digitalen Variante des City-Gutscheins zu suchen und – als Hauptziel – die Fusion zu einem City-Management.

Sinkende Mitgliedszahlen

Aku-Vorsitzender Ralph Leibbrand (Leder Horn) und Pressesprecherin Christin Arto (Dieter Kissel Stiftung) bezeichneten die Kommunikation mit den politischen Akteuren als kräftezehrend. Man sei keinen bedeutenden Schritt weitergekommen. „Wir sind davon überzeugt, dass ohne eine Zusammenarbeit aller Beteiligten und eine Bündelung der Kräfte personeller und monetärer Natur kein konstruktives, effizientes und somit erfolgreiches Innenstadtmanagement möglich sein wird“, betont Leibbrand. Schatzmeister Jan Achilles (Modehaus Jost) konstatiert sinkende Mitgliederzahlen, sinke Beiträge, sinkendes Engagement aufgrund wachsender Anforderungen im Unternehmensalltag.