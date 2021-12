Der morgendliche Zug, der eine umsteigefreie Verbindung von Landau in die BASF herstellt, fällt mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember weg. Pendler müssen dann in Neustadt umsteigen. Die Fahrzeit wird dadurch allerdings sogar um acht Minuten kürzer. Bisher fährt der Zug ab Landau um 5.54 Uhr und erreicht den Endbahnhof Ludwigshafen BASF Nord planmäßig um 7.06 Uhr. Künftig gibt es stattdessen einen Zug um 6.01 Uhr ab Landau, der in Neustadt um 6.22 Uhr ankommt. Anschluss besteht dort um 6.29 Uhr mit einer S-Bahn in die BASF (planmäßige Ankunft in Ludwigshafen BASF Nord um 7.05 Uhr). Das Umsteigen in Neustadt ist nicht am selben Bahnsteig, weil von Gleis 4 eine S-Bahn um 6.32 Uhr nach Mannheim (und weiter über Heidelberg nach Karlsruhe) fährt. Die als S 44 titulierte S-Bahn in die BASF fährt in Neustadt von Gleis 3 ab. Durch die separate Führung von zwei Zügen ab Neustadt, die bisher bis Ludwigshafen-Mundenheim vereinigt fuhren, werden Kapazitätsprobleme und Komplikationen bei der Teilung des Zuges in Ludwigshafen-Mundenheim vermieden. Möglich wird das dadurch, dass dank der Lieferung neuer Mireo-Triebwagen ältere S-Bahn-Triebwagen frei werden. So kann künftig der Einsatz eines Dieseltriebwagens auf der elektrifizierten Strecke von Neustadt in die BASF (und zurück) vermieden werden.